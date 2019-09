Stippvisite in der „europäischen Blase“ Brüssel

Zwei Friesoyther im Europa-Parlament: Regine Stammermann (links) und Keno Geesen (rechts) dürfen testweise neben David McAllister, dem Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses, Platz nehmen. Foto: Valerie Illen/Büro McAllister

on Heiner Stix

Friesoythe/Brüssel. Mit den außenpolitischen Prioritäten Finnlands, das derzeit die EU-Ratspräsidentschaft inne hat, sind Regine Stammermann und Keno Geesen jetzt bestens vertraut. Zwei Tage lang durften die beiden Absolventen der BBS Friesoythe auf Einladung des Europaabgeordneten David McAllister einen Blick hinter die Kulissen des Europaparlaments in Brüssel werfen. Und da McAllister der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses ist, stand auch ein Hintergrundgespräch mit Pekka Havisto, dem finnischen Außenminister, auf dem Programm der zwei Fries­oyther. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 7. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.