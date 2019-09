C-Port soll fit für Großschiffe werden

Erweiterung: Rechts des Küstenkanals sollen auf 25 Hektar neue Industrieflächen entstehen. Bei einer Verlängerung der Kaje und der Hafenanlagen um 250 Meter wäre der C-Port auch für Großmotorschiffe geeignet. Foto: Stix

Von Heiner Stix

Friesoythe/Saterland. Das Interesse an Industrieflächen im C-Port wächst. Gefragt seien, so Geschäftsführer Arno Djuren, vor allem Flächen, die direkt am Küstenkanal liegen. Bis Mitte 2021 soll deshalb ein rund 25 Hektar großes Areal im Nordosten des Hafengeländes für Industrieansiedlungen erschlossen werden. Und wenn alles gut geht, könnte in diesem Zusammenhang auch die Kaje, also die Anlegestelle für die Flussschiffe, um 250 Meter Richtung Oldenburg verlängert werden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 7. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.