Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf B72

Foto: Stix

Friesoythe (hsx). Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 72 in Mittelsten Thüle wurden die zwei aus Oldenburg stammenden, 48 und 43 Jahre alten Insassen eines Kleintransporters schwer und der Fahrer eines LKW leicht verletzt.



Der 48-jährige Fahrer des Fiat Ducato, der für einen Paketdienst unterwegs war, wollte gegen 11.45 Uhr von der Bundesstraße nach links in die Thüler Kirchstraße abbiegen. Nach Angaben der Polizei übersah der direkt dahinter fahrende 26-jährige LKW-Fahrer den Brems- und Abbiegevorgang und fuhr „nahezu ungebremst“ in das Heck des Kleintransporters.



Neben Polizei und mehreren Krankenwagen war auch die Feuerwehr Markhausen vor Ort. In der ersten Meldung war von einem eingeklemmten Fahrer die Rede, sodass die Feuerwehr mit schwerem Gerät anrückte. Die Meldung erwies sich allerdings als nicht zutreffend.



Der in Werlte wohnende LKW-Fahrer wurde leicht verletzt, die drei Unfallbeteiligten wurden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

