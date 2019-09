Alt werden in einer vertrauten Umgebung

Mit erstem Spatenstich erfüllt sich ein lang gehegter Wunsch in Pfarrgemeinde St. Prosper Gehlenberg

Erster Spatenstich: In der bereits ausgehobenen Baugrube trafen sich Mitglieder des Pfarrgemeinderates und Vertreter der beteiligten Institutionen.Foto: Funke

Von Wilhelm Funke



Gehlenberg. Mit dem ersten Spatenstich erfüllt sich ein lang gehegter Wunsch der Pfarrgemeinde St. Prosper in Gehlenberg. „Alt werden in vertrauter Umgebung“ lautet das Motto, das hinter dem Bau eines Pflegezentrums steht. Die Kirchengemeinde möchte mit der Maßnahme einen aktiven Beitrag zur Übernahme des Generationenvertrages leisten. Aus diesem Grunde hat sich schon vor Jahren eine Gruppe mit dem Ziel gebildet, eine Einrichtung für pflegebedürftige Personen zu schaffen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 3. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Friesoythe:

02.09.2019 | Fünf Einsätze in nur vier Schulstunden