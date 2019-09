Fünf Einsätze in nur vier Schulstunden

Schulsanitäter hören zu, helfen und beruhigen

Neuausstattung: Fördervereinsvorsitzende Hedwig Nienaber und Betreuungslehrerin Alexandra Olliges (hinten von links) präsentieren mit den Schulsanitätern (von links) Alina Werwein, Lukas Berssen, Felice Paul und Louisa Röwe die Westen, das Logo und die Notfallhandys. Foto: Stix

Von Heiner Stix



Friesoythe. Professionell arbeiten die Schulsanitäter des AMG schon lange. Dank einer Spende sind die Teammitglieder nun auch unkompliziert und schnell mobilisierbar sowie im Einsatz gut zu erkennen: Über 1000 Euro hat der Förderverein des Gymnasiums für Notfallhandys und einheitliche Westen spendiert. Und auf denen prangt wie auch im neuen, frisch gestrichenen Sanitätsraum das erst vor Kurzem entwickelte Logo des Schulsanitätsdienstes. Fünf Einsätze haben dessen Mitglieder am Montagmorgen um elf Uhr bereits hinter sich. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 3. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

