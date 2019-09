Neuvrees: Fünf Damhirsche gerissen

Gerissen: eines der fünf getöteten Tiere, die dem Angreifer zum Opfer fielen. Foto: Funke

Neuvrees (fu). Ein erschreckendes Bild bot sich am Samstagmorgen dem Besitzer einer sechsköpfigen Damhirschgruppe. Fünf der Tiere lagen tot in dem Gatter, getötet durch einen Kehlbiss und ihre Leiber teilweise aufgerissen. Auch ein Zaun hatte das Leben der Tiere nicht vor dem Angreifer schützen können, dieser hatte sich offensichtlich unter dem Drahtzaun hindurch einen Zugang zu der Herde verschafft. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 3. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

