Profis glänzen im dynamischen Gewoge

Ensemble Pygmalion begeistert mit Herkulesaufgabe aus sieben Motetten das Friesoyther Publikum

Begeisterung aus Bordeaux: Das 27-köpfige Ensemble, das sich auf Barock-Entdeckungen spezialisiert hat, riss die Friesoyther Zuhörer mit. Foto: C.Passmann

Von Klaus G. Werner



Friesoythe. Man mag es zu Recht als ambitioniertes Unterfangen empfinden, wenn ein Chor alle sechs Motetten von Johann Sebastian Bach in einem Konzert vorträgt, noch dazu ergänzt durch weitere Werke aus der Vorbarockzeit. Im Rahmen des Musikfestes Bremen war das französische Ensemble Pygmalion unter der Leitung des 35-jährigen Dirigenten Raphael Pichon in die St. Marienkirche Friesoythe mit genau diesem Programm gekommen.