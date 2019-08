Postmeister schließt Lücke

Dauerleihgabe an Friesoyther Museum

Neuer Standort: Ernst-Joachim und Claudia Pagenstecher übergaben Museumsleiter Wolfgang Letze die Gemäde als Leihgabe.Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. Neben einer historischen Paketwaage und Generalpostmeister Heinrich von Stephan haben sie nun ihren Platz gefunden: Heinrich Rudolf Pagenstecher und Ehefrau Agnes Gertrud hängen seit gestern als Gemälde im Postgeschichtlichen Museum in Friesoythe und schließen nicht nur eine Lücke an der Wand. „Auch zeitlich gesehen sind die Werke für uns sehr interessant und passen nicht zuletzt geografisch ins Sammelgebiet“, betonte Museumsleiter Wolfgang Letzel. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 31. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Friesoythe:

30.08.2019 | Einberufung nach dem Wunschkonzert