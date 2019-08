Einberufung nach dem Wunschkonzert

Erinnerungen von Zeitzeugen

Sechs Jahre später: Bei Kriegsbeginn am 1. September 1939 konnte sich kaum jemand vorstellen, wie viel Leid, Elend und Zerstörung der 2. Weltkrieg im April 1944 über Friesoythe bringen würde.Foto: Library and Archives Canada, PA113712

Friesoythe/Scharrel (hsx/cf). An den Morgen des 1. September 1939 kann sich Hermann Helmers aus Scharrel noch gut erinnern. „Im Radio hörten wir Hitler mit seinem `Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen´", erzählt der heute 92-Jährige. An Schule sei danach nicht mehr zu denken gewesen. „Wir wurden in die Bauerschaften geschickt und mussten allen Bescheid sagen, dass sie verdunkeln müssen."