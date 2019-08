„Vergessen“ kann auch positiv sein

Kunstkreis Friesoythe bereitet nächste Ausstellung im Alten Schlachthof vor

Interpretationssache: Michaela Rumpke und Alexander Kleinemas testen, wie eines von Rumpkes Werken an einem der dafür denkbaren Plätze im Atelier wirkt. Rumpkes einsamer Mann ist eine von vielen Interpretationen des Themas „Vergessen“. Foto: Stix

Von Heiner Stix



Friesoythe. Das Thema hat es in sich: „Vergessen" heißt die nächste Ausstellung des Kunstkreises im Kulturkreis Bösel-Saterland-Frisoythe. Wie bei jeder Ausstellung des Kunstkreises sollen sich die Werke am Titel orientieren, einen Bezug herstellen. „Am Anfang gab es Befürchtungen, dass wir viele traurige Bilder bekommen", erzählt Gerd Binder, einer der Organisatoren. „Aber nach der ersten Durchsicht der eingereichten Werke sind wir wie so oft fasziniert davon, wie unterschiedlich Künstler ein Thema interpretieren."