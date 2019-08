Nordkreis bei erneuerbaren Energien stark

Biomasse, Sonne und Wind liefern in der Region deutlich mehr Strom als insgesamt verbraucht wird

Stromlieferant: Insgesamt 3562 Photovoltaikanlagen wie hier auf dem Gebäude der Oberschule Bösel gibt es derzeit im gesamten Nordkreis. Sie produzieren zusammen über 107000 Kilowatt Strom.Foto: MT-Archiv

Von Heiner Stix



Nordkreis. Die Umwelt- und Klimapolitik steht bei vielen Parteien momentan ganz oben auf der Agenda und macht auch vor der Kommunalpolitik nicht Halt. So liegt beispielsweise dem Friesoyther Stadtrat ein Antrag vor, die Dachflächen städtischer Gebäude daraufhin zu untersuchen, ob sie sich für die Montage von Photovoltaikanlagen eignen. Derzeit sind in Friesoythe auf der Realschule sowie auf dem Dorfgemeinschaftshaus und dem Feuerwehrhaus in Altenoythe Photovoltaikanlagen installiert. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 24. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

