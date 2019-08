„Square Dance ist das Beste auf der Welt“

Friesoyther Gruppe sucht Mitstreiter

Tanz mit Ansage und Musik: Die Friesoyther Square Dance Gruppe trifft sich mit Callerin Sabine Jacob (links) einmal pro Woche.Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. "The answer my friend is blowing in the wind..." Sabine Jacob singt den Refrain von Bob Dylans Folksong mit und wechselt danach sofort wieder in die Figurenfolge. Die „Callerin" kombiniert die Tanzschritte, sagt sie traditionell auf Englisch an und hält die vier Tanzpaare rhythmisch auf Trab. Zuhören und Reaktionsvermögen sind gefragt, schließlich sind es 30 Figuren, aus denen schon im Grundkurs gewählt werden kann. „Immer anders, nie langweilig", weiß Horst Reichelt als einziger Mann in der „Square Dance Gruppe Friesoythe" bereits seit 32 Jahren.