Dichtes Regelwerk für Schulbusse

Mit Beginn des Schuljahres rückt die Sicherheit des Schülertransports wieder in den Fokus

Wichtiges Transportmittel: Rund 1500 Schüler nutzen für die Fahrt zu den Friesoyther Schulen und nach Hause den Schulbus. Foto: Stix

Von Heiner Stix



Friesoythe. Jetzt fahren sie wieder: Rund 1500 Schüler nutzen tagtäglich für die Fahrt zu einer der Friesoyther Schulen und nach Hause die Schulbusse. Und auf denen liegt ein besonderes Augenmerk, nachdem die Polizei im Juni bei einer Kontrolle zahlreiche technische Mängel an den eingesetzten Fahrzeugen festgestellt hatte. Grund für die Kontrollaktion waren damals Beschwerden von Eltern über den Zustand einiger Busse und über die Transportbedingungen.