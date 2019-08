HvO startet Feldversuch zur Digitalisierung

Aufmerksame Beobachter: Wirtschaftslehrer Tobias Plagemann (4. von links) und seine Schüler demonstrieren Schulleiter Rasmus Braun (2. von links) sowie Lars Dominik und Silvia Hackstette von der Spadaka und der Fördervereinsvorsitzenden Monika Tallen den Einsatz der iPads im Wirtschaftsunterricht. Foto: Stix

Von Heiner Stix

Altenoythe. Eine Frage beschäftigt Pädagogen und Politiker gerade ganz besonders: Was bringt die Digitalisierung der Schule und des Unterrichts eigentlich den Schülern? Die Heinrich-von-Oytha-Schule in Altenoythe will es genau wissen und hat einen eigenen kleinen Feldversuch gestartet. Die Klasse 10c arbeitet in diesem Schuljahr in den Fächern Wirtschaft, Mathematik, Geschichte und Erdkunde ausschließlich mit Tablets. Nach sechs Monaten soll ein Zwischenfazit gezogen werden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 21. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

