„Letzte Hilfe“: Am Ende wissen, wie es geht

Gerda Spieker und Birgit Buschermöhle bieten Kurzkursus an

Kooperieren: Bildungswerk-Leiterin Nicola Fuhler und die Referentinnen Gerda Spieker und Birgit Buschermöhle (von links).Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. „Erste Hilfe“ ist bekannt und jedem ein Begriff. Sie ist moralische Verpflichtung und gesetzliche Pflicht. Und das wünschen sich Gerda Spieker und Birgit Buschermöhle auch für die „Letzte Hilfe“. In einem Kurzkursus vermitteln sie Angehörigen, Freunden und Nachbarn, wie sie einem schwer Erkrankten oder Sterbenden ohne Ängste und Hemmungen umsorgen können. „Quasi ein Crashkursus in der Palliativversorgung“, fasst Gerda Spieker, ehemalige leitende Koordinatorin des Friesoyther Malteser Hospizdienstes, zusammen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 21. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Friesoythe:

20.08.2019 | „Komm‘ einfach mit und guck‘ es dir an“