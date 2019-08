„Starke St.-Marien-Pfarrei“ feiert 400 Jahre

Volles Haus: Die Friesoyther St.-Marien Gemeinde war beim Pontifikalamt bis auf den letzten Platz besetzt. Foto: cl

Von Claudia Wimberg

Friesoythe. Nicht unter sich bleiben zu wollen. Nicht zu warten, bis einer kommt und nach Hilfe fragt. Nicht sich selbst zu genügen: „Das zeichnet Sie als starke Pfarrei aus“, betonte Weihbischof Wilfried Theising, als er gestern der Friesoyther St.-Marien-Gemeinde zum 400-jährigen Patrozinium in einem feierlichen Pontifikalamt gratulierte. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 19. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.