„Im Grunde können wir nichts machen“

Abwendung: Auch in Friesoythe steigt die Zahl der Kirchenaustritte seit Jahren kontinuierlich an. Foto: Ingo Wagner /dpa

Friesoythe (hsx). Bundesweit treten immer mehr Menschen aus der Kirche aus. Die Frage nach dem „Warum“ stellt sich ebenso wie die, was die Kirche vor Ort tun kann, um den Trend zu stoppen. Pastor Michael Borth und Kaplan Alexander Senk äußern sich im MT-Interview zu der auch in Friesoythe steigenden Zahl der Kirchenaustritte. Und Borth meint: " Im Grunde genommen können wir gegen Austritte nichts machen." Das ausführliche Interview lesen Sie in der Ausgabe am 17. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.