Schulen diskutieren digitales Grundgerüst

Digitalisierung im Unterricht: Auch Tablets können aus den Mitteln des Digitalpaktes angeschafft werden. Erste Priorität hat in Friesoythe allerdings die technische Infrastruktur wie etwa durchgängiger WLAN-Empfang. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Von Heiner Stix



Friesoythe. Was an den Friesoyther Schulen mit dem Geld aus dem „Digitalpakt Schule“ des Bundes und der Länder genau geschehen soll, wird derzeit in und zwischen den Schulen sowie zwischen den Schulen und der Stadt diskutiert. Die Kommune nämlich muss die Anträge stellen und letztlich die Anschaffungen durchführen.



Dafür soll sie einen Medienentwicklungsplan erstellen, der seinerseits wieder auf die Medienbildungskonzepte der Schulen abgestimmt sein muss. „Idealerweise greift das ineinander", erläutert Frank von der Aa, schulfachlicher Dezernent bei der Landesschulbehörde. „Und innerhalb einer Kommune sollte das Ganze zudem einheitlich sein."