Gemeinde heute vor 400 Jahren gegründet

Knapp 110 Jahre alt: Die heutige Friesoyther St.-Marien Kirche, in der das 400-jährige Patrozinum am Sonntag mit einem Pontifikalamt gefeiert wird. Foto: Claudia Wimberg

Friesoythe (cf/cl). Heute vor genau 400 Jahren wurde die St.-Marien Pfarrei Friesoythe gegründet. Seit dem 15. August 1619 ist sie eigenständig, zuvor gehörte sie zur mehrere Jahrhunderte ältere Pfarrei St. Vitus Altenoythe. Die „abgepfarrte“ Pfarrei erhielt ihren Namen nach „Maria Himmelfahrt“, das älteste Gemälde in der Kirche zeigt die Aufnahme der Gottesmutter.



Wann in Friesoythe die erste Kirche errichtet wurde, ist nicht genau bekannt. Mehrere Historiker meinen, der erste Teil der spätromanischen Kirche könne bis ins späte 12. Jahrhundert zurückreichen. Spätestens 1459 erweiterte man die Kirche an der Ostseite um einen spätgotischen Chor. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 15. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.