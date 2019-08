Willkommen zum Wohlfühlen

Liebe ist größer als Hass: Christa Thunert, Maria Reiners und Elfriede Rieken (von links) setzen sich für geflüchtete Menschen ein. Foto: Wimberg

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. Das junge Mädchen von gegenüber musste schon früh erwachsen werden. Ein Leben inmitten von Krieg und Terror sowie eine dramatische Flucht haben Spuren in der Kinderseele hinterlassen. Mit ihrer Familie möchte sich die Elfjährige nun in der neuen Heimat heimisch fühlen und hofft auf ein friedliches Miteinander.



Sie spricht schon gut Deutsch und übersetzt bei behördlichen Angelegenheiten. „Wir können uns nicht vorstellen, was sie alles erlebt haben“, weiß Elfriede Rieken, die die Familie neben nachbarschaftlichen Kontakten auch ins „Café international“ einlädt, in dem sie sich gemeinsam mit Christa Thunert und Maria Reiners seit der Gründung engagiert. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 14. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

