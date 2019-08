Vorarbeiten für Großbaustelle laufen

Spielplatz: Vor dem ersten Spatenstich für den Erweiterungsbau der Elisabethschule sind umfangreiche vorbereitende Maßnahmen erforderlich. Unter anderem wird eine neue Sandspielfläche angelegt, die sonst während der Bauarbeiten fehlen würde. Foto: Stix

Von Heiner Stix



Friesoythe. Bei großen Baumaßnahmen fallen auch die Vorarbeiten umfangreicher aus. Zu beobachten ist das momentan beim Erweiterungsgebäude der Elisabethschule: Obwohl momentan erst das Vergabeverfahren für die Rohbauarbeiten läuft und der Termin für den ersten Spatenstich noch nicht feststeht, ist auf dem Gelände schon jetzt mächtig Betrieb. „Aktuell werden die vorbereitenden Maßnahmen für die Baumaßnahme geschaffen“, sagt Dr. Lydia Kocar, die persönliche Referentin des Landrates. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 14. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.