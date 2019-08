Fröhlich und verführerisch im Industrieflair

Die ersten Motive hängen: Auch der Siebdruck„ Spain“ von Werner Berges (2016) in drei verschiedenen Farbvarianten wird bei der Friesoyther Vernissage zu sehen sein, zu der Frank Hanneken als Veranstalter einlädt. Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. Es ist keine Kunst der Intellektuellen und Eliten, sondern fasziniert und inspiriert mit Motiven aus der Massenkultur. Knallig, bunt und ausdrucksstark rücken das Alltägliche und Banale in den Fokus und wenden sich ganz bewusst vom Abstrakten ab. „Pop-Art“ provoziert, kritisiert und unterhält, es steht für eine neue Leichtigkeit und ein modernes Lebensgefühl.



Fröhlich, verführerisch und plakativ präsentieren sich zahlreiche Reproduktionen ab Donnerstag, 12. September, auch an der Langen Straße 5. „Pop-Art meets Friesoythe“ heißt die Vernissage, zu der Kaufmann Frank Hanneken einlädt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 13. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.