„Extra“-Türen öffnen sich bald wieder

Schließt ab dem Wochenende nicht für lange: Der Musicpark Extra an der Elbestraße in Friesoythe. Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. „Wir feiern mit euch ein letztes Mal durch die Nacht“: Die Transparente, die auf die „Goodbye“-Party am kommenden Freitag und Samstag im Extra-Musicpark Friesoythe hinweisen, stehen schon lange und sorgten für jede Menge Gesprächsstoff.



Werden die Türen der Diskothek nur gut ein Jahr nach der Neueröffnung für immer geschlossen? „Sie werden vorerst geschlossen, aber zeitnah wieder geöffnet", stellt Geschäftsführer Thorsten Bruns im MT-Gespräch klar. „Wir wollen die Pause nutzen, um an einem neuen Konzept zu arbeiten", so Bruns weiter.