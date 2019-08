„Falsche Polizisten“ stehen vor Gericht

Friesoythe (ma). Wegen bandenmäßigen Betruges müssen sich seit Mittwoch ein 32 Jahre alter Mann aus Oldenburg sowie dessen 27-jährige Verlobte aus Friesoythe vor dem Oldenburger Landgericht verantworten. Den beiden Angeklagten wird vorgeworfen, als Mitglieder einer international agierenden Betrügerbande Ende 2017 Seniorinnen in Friesoythe, Lohne und Leer um ihre gesamten Ersparnisse gebracht zu haben.



Für ihre Taten sollen die Angeklagten die Gutgläubigkeit der Geschädigten und deren Achtung vor den Ermittlungsbehörden ausgenutzt haben. Unbekannte hatten bei den Seniorinnen angerufen, sich als Polizeibeamte oder Staatsanwälte ausgegeben. Die beiden Angeklagten hatten die Aufgabe, das Geld oder den Schmuck abzuholen. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe am 8. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

