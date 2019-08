Lage ist vor allem im Kernort angespannt

Entlastung: Mit der in Bau befindlichen Erweiterung des Don-Bosco-Kindergartens wird sich die Kita-Situation in der Kernstadt Friesoythe demnächst ein klein wenig entspannen. Foto: Stix

Von Heiner Stix



Friesoythe. Das Kindergartenjahr hat begonnen, der Stadt liegen damit abschließende Zahlen über das Verhältnis von Angebot und Nachfrage bei den Kindergarten- und Krippenplätzen vor. Die Bilanz zeigt, dass die Stadt bei weitem nicht alle Wünsche erfüllen, zumeist aber Lösungen anbieten konnte.



167 Krippen und 862 Kindergartenplätze gibt es in ganz Friesoythe. Hinzu kommt das Angebot von 40 Tagespflegepersonen mit rund 130 Plätzen. „Die Anmeldezahlen waren, wie in den Vorjahren, insbesondere bei den Friesoyther Kindertagesstätten höher als das Angebot“, resümiert Marina Meemken, die zuständige Bereichsleiterin bei der Stadtverwaltung. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 7. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.