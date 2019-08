„Das ist der absolute Wahnsinn“

Überwältigt: Einen ganz neuen Blick auf das Friesoyther Schützenfest erleben König Matthias Schumacher und Königin Sarah Schlangen bei der Kutschfahrt entlang der vier angetretenen Kompanien. Foto: Stix

Von Heiner Stix



Friesoythe. „Eigentlich“, gestand Friesoythes Schützenkönig Matthias Schumacher, „wollte ich erst 25 Jahre nach meinem Vater um die Königswürde schießen.“ Werner Schumacher hatte 1997 den Thron bestiegen, Matthias hatte sich also das Jahr 2022 im Kalender markiert. Dann aber kaufte seine Lebensgefährtin und Königin, Sarah Schlangen ein Baugrundstück in ihrem Heimatort Neuscharrel – und damit musste Matthias sich beeilen, wollte er noch in Friesoythe Schützenkönig werden.



Entschieden hat er sich zwei Wochen vor dem Fest. „Da stand eines Abends mein Hauptmann im Wohnzimmer und wollte wissen, ob ich antrete", erinnert sich der 32-Jährige.