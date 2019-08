300 Sportler stürzen sich in die Fluten

Starkes Teilnehmerfeld: Rund 300 Sportler waren bei den Wettkämpfen an der Talsperre dabei. Foto: Passmann

Von Hans Passmann

Thülsfelde. Schwimmen, Radfahren und Laufen waren am Sonntag wieder an der Thülsfelder Talsperre in Thülsfelde angesagt. Der 22. Internationale Triathlon rief Sportler und Athleten an diesem sonnigen Tag erneut auf den Plan.

Ob Profis oder Hobbysportler, sie stürzten sich in die rund 22 Grad warmen Fluten der Talsperre, schwangen sich aufs Rad oder zogen die Laufschuhe an. Sowohl bei versierten Athleten als auch bei Triathlon-Neulingen ist die gut organisierte und familiäre Veranstaltung beliebt. Das zeigte das Teilnehmerfeld des Sport-Events, das mitten in der herrlichen Natur des Erholungsgebietes Thülsfelder Talsperre stattfand.