Adler schwebt über Friesoythe

Foto: Stix

Friesoythe (hsx). Viele Änderungen gibt es in diesem Jahr wegen der Innenstadtsanierung beim Friesoyther Schützenfest. Eines allerdings ist gleich geblieben: Am Samstagabend wird der Adler aufgesteckt. Bürgermeister Sven Stratmann, General Aloys Arkenau, Adlerbauer Andreas Grahle und Adjutant Berd Dedden überzeugten sich davon, dass der Adler korrekt in seinem „Horst“ sitzt, Stratmann und Arkenau übernahmen anschließend die Taufe. Für die Zuschauer war das die letzte Möglichkeit, einen Blick auf den unversehrten Vogel zu werfen. Morgen treten die Kompanien ab 14 Uhr in der Alten Mühlenstraße an, um 15.30 Uhr beginnt das Vogelschießen.

