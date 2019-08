Ungebetene Badegäste sorgen für Ärger

Einladend: Das Baden im Baggersee in Neumarkhausen ist – wie in den meisten Gewässern – allerdings verboten. Foto: Stix

Markhausen (mt). Bei den anhaltend hochsommerlichen Temperaturen suchen die Menschen Erfrischung und Abkühlung auch in den Baggerseen. Das aber führt zu Problemen, wie jüngst in Neumarkhausen, wo der Baggersee vom Volksmund schon „Maribik“ getauft wurde. Deshalb weist die Stadt Friesoythe darauf hin, dass das Baden in solchen Gewässern meist nicht zulässig ist.



„Ich habe natürlich Verständnis dafür, dass vor allem junge Leute solche Schwimm-Möglichkeiten gerne aufsuchen. Trotzdem müssen wir als Stadt ganz deutlich machen, dass Baden in solchen Seen nicht erlaubt ist“, stellt Bürgermeister Stratmann klar. In Neumarkhausen befinde sich der Baggersee außerdem in Privateigentum, und der Eigentümer habe das Baden dort ausdrücklich verboten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 3. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

