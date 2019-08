Meist doppelt so viele Anfragen wie Plätze

Erschließung läuft: Im Baugebiet Mückenkamp entstehen 46 Baugrundstücke. Davon wurden 26 von der Stadt für den Bau von Einfamilienhäusern vermarktet. Foto: Stix

Von Heiner Stix



Friesoythe. Bauland ist knapp. So knapp, dass Bund Länder und Kommunen eine gemeinsame Wohnrauminitiative beschlossen haben. Zu ihren Zielen gehört es, mehr Bauland zu erschließen. Ein Thema, mit dem auch die Stadt Friesoythe zu kämpfen hat.



Bei der Ausweisung neuer Baugebiete beispielsweise habe die Stadt meist „mehr als doppelt so viele Anfragen wie es Plätze gibt", sagt Friesoythes erste Stadträtin Heidrun Hamjediers. Zwar relativiere sich das im Laufe des Vergabeverfahrens, da viele Bauwillige aus unterschiedlichen Gründen wieder absprängen. Insgesamt aber habe die Nachfrage nach Baugrundstücken in den letzten Jahren das Angebot in der Regel deutlich übertroffen.