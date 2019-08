Pfarrfest: Ein lebendiger Geburtstag

Erinnerungsstücke: Mitarbeiter der Caritas-Werkstatt haben aus dem Holz von neun alten Kirchenbänken Engelfiguren hergestellt. Sie werden auf dem Pfarrfest zum Kauf angeboten.Foto: Wimberg

Von Heiner Stix



Friesoythe. Bücherflohmarkt, Dosenwerfen, Musik, Mountainbikefahren, Hip-Hop und noch vieles mehr: Das Programm für das große Pfarrfest am Sonntag, 18. August, steht. 36 Vereine aus dem gesamten Stadtgebiet beteiligen sich an dem Fest zum 400-jährigen Patrozinium St. Marien (MT berichtete) und machen das Pfarrfest nach dem Pontifikalamt mit Weihbischof Wilfried Theising zu einer lebendigen Geburtstagsfeier. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 2. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

