Kandidaten sollen für Neuanfang stehen

Symbolfoto: dpa

Von Heiner Stix



Friesoythe/Bösel. Die SPD lässt sich Zeit. Am 2. Juni trat Andrea Nahles vom Amt der Parteivorsitzenden zurück, noch bis zum 1. September läuft die Bewerbungsfrist für ihre Nachfolge. Und Mitte Oktober erst steht die Urwahl an. Über vier Monate also haben die Parteimitglieder Zeit, darüber zu diskutieren, wie der künftige Vorstand aussehen könnte und welche inhaltlichen Erwartungen sie haben.



Viel zu lang, findet Bernd Roder, der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Bösel. „Ich mag diese pseudodemokratischen `Findungsprozesse´ nicht mehr, die sich ewig hinziehen“, sagt er. „Eine Führung zu finden, dauert oft länger, als diese Personen dann im Amt bleiben.“ Renate Geuter, die Vorsitzende der SPD-Fraktion im Friesoyther Stadtrat, wünscht sich „Kandidaten, die für einen Neuanfang stehen, also niemanden, der jetzt schon im Vorstand ist.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 1. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.