Buchdrucker und Kupferstecher fordern Förster

Spurensuche: Revierförster Onno Striowsky (rechts) und sein Mitarbeiter Alexander Ahrenhold nehmen die Schäden unter die Lupe, die ein Borkenkäfer an einer der Fichten im Barenberg angerichtet hat. Fotos: Stix

Von Heiner Stix



Thüle. Der Blick geht nach oben, in die Baumwipfel. Die Krone gibt Revierförster Onno Striowsky und seinem Mitarbeiter Alexander Ahrenhold einen ersten Hinweis darauf, ob ein Baum gesund ist oder mit Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Schwierigkeiten, die einen Namen haben: „Buchdrucker“ und „Kupferstecher“, zwei Borkenkäferarten, setzen den Fichten in Striowskys Revier zu.



Acht befallene Bäume hat der Förster allein in einem kleinen Teilstück im Barenberg an der Thülsfelder Talsperre identifiziert. Sie müssen gefällt werden, um ein weiteres Ausbreiten des Schädlings in dem Waldstück zu verhindern.