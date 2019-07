Mario und Luigi tummeln sich um Burgruine

Schutz auf 2057 Metern Höhe: die Vamos-Teilnehmer vor der Berliner Hütte. Foto: Vamos

Friesoythe/Bruck (mt). Für viele Wanderer ist sie das Schloss unter den Berghütten. Vor den majestätischen und schneebedeckten Berggipfeln der Zillertaler Alpen direkt an der Grenze zu Italien bietet die Berliner Hütte auf 2057 Metern über dem Meeresspiegel Wanderern aus allen Ländern Schutz. Den 800 Höhenmeter hohen Aufstieg zu diesem „Schloss“ haben jetzt auch die Teilnehmer der Vamos-Fahrt der katholischen Kirchengemeinde Friesoythe bewältigt, die zurzeit ihr Lager in Bruck am Ziller in Österreich aufgeschlagen haben. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 30. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.