Gründungsmitglieder radeln nochmal mit

Imposantes Bild: Mehr als 700 Radler begaben sich auf die Strecke Foto: Passmann

Von Hans Passmann



Thüle. Mit einem lauten Knall schickte der Schirmherr der 41. Auflage des traditionellen Volksradfahrens „Rund um die Thülsfelder Talsperre des Radsportclubs (RSC) Thüle, Friesoythes Bürgermeister Sven Stratmann, am Sonntagvormittag die Teilnehmer mit ihren Rädern auf die Strecke. Im Gegensatz zum Vorjahr hatte seine Startpistole diesmal keine Ladehemmung und der Vorsitzende des RSC, Antonius Rolf-Wittlake, brauchte stimmlich nicht einzugreifen. Den kirchlichen Segen,gab es zuvor durch Pfarrer Herbert Graf von Merveldt.



Der Schuss war noch nicht ganz verhallt, da machte sich vom Sportplatz in Mittelstenthüle der lange „eiserne Lindwurm“ von Radfahrern bei strahlendem „Radelwetter“ auf den Weg. Mehr als 700 Teilnehmer traten kräftig in die Pedale. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 29. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.