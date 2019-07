Zwei Nachbarn rümpfen wegen Feier die Nase

Sehen keinen Grund zum Feiern: Otto Nitschke (rechts) und Dieter Kleen. Foto: MT-Archiv

Von Heiner Stix



Kampe. Für Otto Nitschke und Dieter Kleen sind die Emissionen der Oldenburger Fleischmehlfabrik (OFK) ein rotes Tuch. „Seit 50 Jahren wird die Kamper Bevölkerung immer wieder über Monate durch üblen Gestank belästigt“, sagen sie. Deshalb gebe es keinen Grund zu feiern. „Das Geld sollte man lieber in eine neue Anlage stecken, um den Gestank zu verhindern. “



Die beiden Kamper stören sich an dem Fest zum 50-jährigen Bestehen des Unternehmens, dass die OFK Ende September ausrichten will. Andreas Loi-Brügger, Geschäftsführer der OFK, hält die Veranstaltung für richtig und wichtig. „Wir kommen damit der Verpflichtung nach, der Nachbarschaft und der Öffentlichkeit unsere Arbeit transparent zu machen", sagt er auf MT-Anfrage.