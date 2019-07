Radweg bremst Autofahrer aus

Zu starke Neigung: Nach der Fahrbahnerneuerung liegt der Radweg an der B72 deutlich tiefer. Dadurch ist der Seitenstreifen stark geneigt und kann deswegen nicht befahren werden. Foto: Stix

Friesoythe (hsx). Strahlend neu zeigt sich die Bundesstraße 72 zwischen Thüle und Varrelbusch schon seit Mitte November vergangenen Jahres. Doch immer noch gilt auf dem Abschnitt in Richtung Cloppenburg Tempo 70, während auf der Gegenfahrbahn der Verkehr zumeist 100 Stundenkilometer schnell fahren darf. Der Hinweis über den Geschwindigkeitsbegrenzungen trägt nicht viel zur Aufklärung bei. „Seitenstreifen nicht befahrbar“, heißt es dort, dabei sieht der nicht besser oder schlechter aus als der an der Gegenfahrbahn.



