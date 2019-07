Banner machen neue Regeln klar

Bei der Einfahrt in die neu gestaltete Bahnhofstraße weist ein Transparent auf die neuen Regeln hin. Foto: Stix

Friesoythe (hsx). Neue Verkehrsregeln in der Innenstadt: Wo bislang Tempo 30 galt, heißt es künftig Tempo 20. Und die großen Innenstadtstraßen büßen ihr Vorfahrtsprivileg ein. Nach der Sanierung gilt überall, wie jetzt schon im Bereich Bahnhofstraße und Lange Straße, rechts vor links.



Damit Ortsfremde wie Einheimische auf die neuen Regeln aufmerksam gemacht werden, hat die Stadtverwaltung ein unübersehbares Banner an der Einfahrt zur sanierten Bahnhofstraße aufgehängt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 24. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

