Giftraupe an zwei Standorten entdeckt

Nichts für Laien: Die Brennhaare des Eichenprozessionsspinners stellen für den Menschen eine Gesundheitsgefahr dar. Die Raupe sollte deshalb nur von Profis mit entsprechender Ausrüstung von befallenen Bäumen entfernt werden. Foto: dpa/Lisa Ducret

Von Heiner Stix



Friesoythe. Mitte Juni tauchte der Eichenprozessionsspinner im südlichen Teil des Landkreises auf (MT berichtete). Jetzt gibt es auch in Friesoythe erste Sichtungen. An der Schwaneburger Straße beispielsweise weisen Schilder darauf hin, dass die Raupe dort aufgetreten ist.



Von einem massenhaften Auftreten kann allerdings in Friesoythe keine Rede sein. „Grundsätzlich kommt es derzeit nur sehr vereinzelt zu Meldungen von Fällen, in denen Bäume von Eichenprozessionsspinner befallen sind", sagt Friesoythes erste Stadträtin Heidrun Hamjediers auf Anfrage der MT.