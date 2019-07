Schützengruß mit Pauken und Trompeten

Grünröcke auf dem grünen Rasen: Den Besuchern bot sich ein imposantes „grünes Bild“ als die Schützen auf dem Sportplatz aufmarschierten. Foto: Passmann

Von Hans Passmann



Reekenfeld-Kamperfehn. In den Ortschaften Reekenfeld und Kamperfehn war es nicht zu übersehen: Geschmückte Straßen, bunte Girlanden, ein großes Festzelt - hier wurde am Wochenende das Schützenfest gefeiert. Bei strahlendem Sonnenschein hatte der Schützenverein Reekenfeld-Kamperfehn das 57. Kreisschützenfest für den Schützenkreis Alter Amtsbezirk Friesoythe und Umgebung ausgerichtet.



Rund 650 Schützen aus 14 Vereinen des Schützenkreises waren gekommen. Gleichzeitig feierten die Reekenfelder Grünröcke das eigene Volksschützenfest in Verbindung mit dem 100-jährigen Bestehen des Vereins.