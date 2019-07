Dirigent überzeugt: „Das wird klappen“

An Feinheiten feilen sie noch: Die Mitglieder des Musikvereins Markhausen mit ihrem Dirigenten Frank Stammermann haben noch keine Sommerpause. Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Markhausen. „Muss i denn zum Städtele hinaus“ klingt zum Auftakt noch harmonisch, dann winkt Frank Stammermann ab. „Dat maokt wi noch maol“, bestimmt der Dirigent des Musikvereins Markhausen, bittet um saubere Ansätze und korrekte Einsätze. Seine Musiker haben verstanden, Durchgang zwei verläuft zur vollsten Zufriedenheit und mit „Ein bisschen Spaß“ geht die Probe weiter. Seit Mai treffen sich die insgesamt über 40 Musiker im Alter zwischen elf und 78 Jahren zweimal pro Woche im Dorfgemeinschaftshaus, um sich intensiv auf das Wunschkonzert zum 100-jährigen Bestehen vorzubereiten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 19. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.