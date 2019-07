Zehn Tonnen schweben über der Soeste

Foto: Stix

Friesoythe (hsx). Zentimeterweise hebt sich das tonnenschwere, zwei Meter breite Betonsegment der Soestebrücke in der Moorstraße aus seinem Fundament. Über zehn Tonnen Zugkraft muss der Lastkran aufwenden, um das erste von sechs Teilstücken in die Höhe zu heben. Sogar 14 Tonnen waren trotz umfangreicher Vorarbeiten nötig, um es aus der Verankerung zu lösen. Gut 80 Jahre ruhte Brücke in ihrem Bett, im Rahmen der Innenstadtsanierung wird auch sie erneuert.

