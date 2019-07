Ohne Stolpersteine über Friesoyther Friedhof

Stolperfallen: Clemens Vogelsang (Friedhofsausschuss) und Verwalter Josef Averbeck (rechts) begutachten die Schäden.. Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. Wer über den Friesoyther Friedhof flaniert, begibt sich zum Teil auf unwegsames Gelände. Gebrochene Gehwegplatten werden zur Gefahrenquelle, abgesackte und „abgeharkte“ Böden sorgen für Schieflagen. Für Fußgänger ist auf manchen Wegen der stetige Blick auf den Boden ratsam, besonders schwerfällig wird der Besuch mit dem Rollstuhl oder dem Rollator.



Den Stolpersteinen will die St.-Marien-Gemeinde nach ihrer 400-Jahr-Feier im August ein Ende setzen und sucht dafür freiwillige Helfer. Wie Friedhofsverwalter Josef Averbeck und Clemens Vogelsang (Friedhofsausschuss) mitteilten, müssen insgesamt 800 Platten aufgenommen werden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 18. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

