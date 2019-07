„Sauberstes Wasser“ mitten in der Stadt

Blick auf die Bauarbeiten: Walter Beckmann, Ferdinand Cloppenburg und Wolfgang Letzel (von links) im postgeschichtlichen Museum im alten Rathaus Stadtmitte. Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. Er war mit Wasser gefüllt, Leitungen gab es auch noch. Ob er noch funktionstüchtig gewesen wäre, will Walter Beckmann nicht ganz ausschließen. „Das hätte man versuchen können“, sagt der Stadtarchivar über den Brunnen, der im Zuge der Friesoyther Stadtsanierung und den aktuell laufenden Arbeiten in der Stadtmitte zum Vorschein kam. Die Marktpumpe, die 1958 dem Neubau des Rathauses weichen musste und seit 1984 als Modell vor dem alten Amtsgebäude steht, spielte für die Trinkwasserversorgung eine entscheidende Rolle. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 18. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.