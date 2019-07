Abriss der Soestebrücke hat begonnen

Schwebendes Brückenteil: Die beiden Gehwege der Soestebrücke sind bereits abtransportiert. Foto: Stix

Von Heiner Stix



Friesoythe. Laut ist es auf der Baustelle vor der St.-Marien-Kirche. Mit einem Betonschneider wird die Soestebrücke in sechs Streifen geschnitten. Sie sollen am Donnerstag ausgehoben und abtransportiert werden. Bereits verschwunden sind die beiden Gehwege links und rechts der Fahrbahn. Die mit Holzbohlen verkleideten Stahlteile wurden gestern freigelegt und auf einen Tieflader verladen.



Weniger als zwei Wochen haben die Mitarbeiter der Baufirmen jetzt Zeit, die Ufer der Soeste für die neue Brücke vorzubereiten. Deren Einzelteile sollen am Montag, 29. Juli, angeliefert und aufgelegt werden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 17. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

