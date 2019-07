Mit vier Königsanwärtern auf neuen Wegen

Mit Stock und Hut: Beim kommenden Fest marschieren die vier Kompanien aufgrund der Bauarbeiten auf anderen Wegen. Foto: hsx

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. Auf Abwege begibt sie sich nicht, aber ändert die Richtung: Auch die Friesoyther Schützengilde ist von der Stadtsanierung und den damit verbundenen Sperrungen betroffen und hat für ihre Umzüge veränderte Routen festgelegt. „Damit müssen wir leben und tun das auch ganz gut“, betonten General Theo Vahle und Adjutant Aloys Arkenau, die mit Magistrat und Offizierskoprs die „Ausnahmesituation“ für das Schützenfest von Samstag, 3. bis Montag, 5. August, diskutiert und Alternativen organisiert haben. Durch die Brückensanierung in der Moorstraße und die umfangreichen Bauarbeiten in der Stadtmitte mussten neue Lösungen geschaffen werden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 17. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.