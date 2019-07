Zum Geburtstag ziert Tandem die Medaille

Fahrradfans: Die Vorstandsmitglieder des Radsportclubs Thüle sind intensiv mit den Vorbereitungen beschäftigt. Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Thüle. Während die Tour de France-Teilnehmer ihre Etappen absolvieren, startet die „Tour de Thüle“ in die „heiße Phase“ der Vorbereitung. Jeden Tag treffen sich die Organisatoren ab kommender Woche, um das Sportplatzgelände herzurichten, Leitungen zu verlegen und Fahnenmasten aufzustellen. „Ein strammes Programm“, betonte Vorstandsmitglied Rolf Schrandt und weiß um viele verlässliche Helfer.



Und wenn sich die rund 170 Radrennprofis im Nachbarland am Sonntag, 28. Juli, in Richtung Schlussspurt auf den Champs-Elysées aufmachen, fällt in Thüle der Startschuss für fünfmal soviele Teilnehmer. Neben dem 41. Volksradfahren rückt das 40. Tandemtreffen in den Fokus und der runde Geburtstag soll mit besonderen Programmpunkten gefeiert werden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 16. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.