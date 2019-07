Betrunkener greift Polizist im Tierpark an

Foto: dpa

Thüle (mab). Ein 37-Jähriger hat am Sonntagnachmittag einen Polizisten im Tierpark Thüle angegriffen und im Gesicht verletzt. Zuvor sollte der Mann aus dem Tierpark verwiesen werden. Der Mann aus Friesoythe fiel anderen Besuchern und Mitarbeitern gegen 17 Uhr negativ auf - weil dieser offenbar stark betrunken war. Der Friesoyther scheuchte die Tiere in den Gehegen auf und sorgte für Unruhe im Tier- und Freizeitpark. Schließlich hatten die Mitarbeiter genug von diesem Verhalten - sie eskortierten den Mann zum Ausgang.



Dort allerdings eskalierte die Lage so sehr, dass die Polizei gerufen werden musste. Die Beamten versuchten, den äußerst aggressiven Mann zu beruhigen. Vergeblich: Ohne Vorwarnung holte der 37-Jährige einen Haken aus der Tasche und griff damit einen Polizisten an. Er schlug damit dem Beamten gegen die Schläfe. Der Polizist wurde an der Augenbraue verletzt.



Die Beamten konnten ihn überwältigen und zu Boden bringen. Dabei erlitt der 37-Jährige leichte Verletzungen im Gesicht. Er wurde auf die Polizeidienststelle gebracht. Dort sollte ihm auf richterliche Anweisung eine Blutprobe entnommen werden, um den Blutalkoholwert bestimmen zu können. Den Friesoyther erwartet nun ein Strafverfahren.