Strom und Gas kommen künftig von oben

Neuer Chemieraum der Oberschule kann dank Deckenlösung künftig auch für andere Zwecke genutzt werden

Kommt von oben: HvO-Schulleiter Rasmus Braun (links) bespricht mit Hausmeister Heiner Norrenbrock die vorgesehene Deckenlösung für die Gas- und Stromanschlüsse an den Chemie-Arbeitsplätzen der Schüler. Foto: Heiner Stix

Von Heiner Stix



Altenoythe. Kaum vorstellbar, dass hier in fünf Wochen wieder Unterricht stattfinden soll. Die Decke ist kaum mehr als ein Gerippe, im Fußboden sind Löcher, in den Wänden fehlen große Teile der Oberlichter, überall liegen Rohre, Leitungen, Werkzeuge und Maschinen. Bis Mitte August haben die Handwerker Zeit, dann soll der Chemietrakt der Heinrich-von-Oytha-Oberschule in neuem Glanz erstrahlen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 15. Juli – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.