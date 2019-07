Letzte Etappe hat begonnen

Zeitgeschichte: Im Sockel des Stadttordenkmals versenkten (von links) Dr. Günter Meschede, Sven Stratmann, Johann Wimberg, Jochen Stuke, Georg Litmathe und Ferdinand Cloppenburg eine Kapsel mit Münzgeld und Zeitdokumenten. Foto: Stix

Friesoythe (hsx). Mit einer Grundsteinlegung hat am Freitag die letzte Etappe beim Bau des Stadttordenkmals begonnen. Der Sockel, auf dem das 1000 Kilogramm schwere Modell des Stadttors Lange Pforte seinen Platz finden wird, steht und erfüllt als Hülle für eine Kapsel mit zeithistorischen Dokumenten auch die Aufgabe, die einem Grundstein im Allgemeinen zugedacht wird. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 13. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

